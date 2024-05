(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – ', il primo talent di parolatv italiana, ha appena eletto la. Nella sfida generazionale tra boomer (over 55 anni) eZ (tra i 18 e i 25 anni), l’ha spuntata dopo una lungainiziata il 9 settembre la ventenne romana Eli Miglionico. La giuria, composta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso ...

BellaMà chiude con la vittoria della generazione Z e torna a settembre. Il 30 maggio speciale in prima serata Bella Rai2 - Niente Rai1, come qualcuno aveva mormorato (e qualcun altro forse auspicato), ma in compenso uno speciale appuntamento in prime time per Pierluigi Diaco. Il conduttore oggi ha chiuso la stagione di Be ... Continua a leggere>>

BellaMa', trionfa la generazione Z: ecco la vincitrice della seconda stagione - Video - 'BellaMa’, il primo talent di parola della tv italiana, ha appena eletto la vincitrice della seconda stagione. Nella sfida generazionale tra boomer (over 55 anni) e generazione Z (tra i 18 e i 25 anni ... Continua a leggere>>

Il pianista Elia Cecino interpreta il Romanticismo a Delhi - Col suo viaggio che esplora le sonorità del Romanticismo, il pianista Elia Cecino si è esibito all'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, affiancato in alcuni brani da Cheryl Bains, soprano della Neem ... Continua a leggere>>