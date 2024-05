Beatrice Luzzi pronta per nuovi progetti | l’annuncio infiamma il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)a tornare condopo il Grande Fratello Dopo mesi di semina,passa al raccolto. L’attrice e seconda classificata del Grande Fratello, definita dalla stragrande maggioranza dei telespettatori la vincitrice reale del reality al cospetto di Perla Vatiero, si appresta a vivere delle nuove avventure professionali. L’attrice oggi pomeriggio è intervenuta in un video, introdotto con un annuncio: “Grazie ai miei dolcissimi sostenitori. Vi voglio davvero bene. Abbiate ancora un po’ di pazienza, arriverò”. Nel video postato dal mare in condizioni piuttosto rumorose e ventilate, laha poi svelato: “Volevo ringraziarvi, mi dite sempre cose meravigliose. Fate dei video fantastici, eccezionali, tifate per me. ...