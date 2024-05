Bayern - nuova stoccata di Tuchel contro l’ex Napoli Kim | le parole fanno discutere!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Kim Min-Jae torna ad essere sotto i riflettori, ma questa volta a causa di commenti negativi fatti dal tecnico tedesco Thomas. Non accenna a placarsi l’aria di tormenta attorno a Kim Min-Jae.difensore delè entrato nel mirino della critica dopo gli errori nel corso della semifinale d’andata di Champions League traMonaco e Real Madrid. La prestazione del sudcoreano, colpevole in occasione della prima rete di Vinicius Jr., e poi sul fallo da rigore su Rodrygo. Vai i commenti negativi sul, sia da parte di opinionisti, sia da parte di giornalisti e anche ex calciatori. Thomascritica gli errori commessi da Kim Min-Jae Ciò che farà però male al difensore saranno ledel tecnico del...

Il Napoli in questa stagione ha faticato molto nel reparto difensivo. Arriva il clamoroso Annuncio dell'ex agente di Koulibaly su un suo possibile ritorno in azzurro. Nel corso delle scorse stagioni, il Napoli ha potuto contare su un reparto difensivo piuttosto solido e roccioso, che difficilmente

Claudio Anleucci, ex agente di Cavani , ha parlato del possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Claudio Anellucci, ex agente del Marador Cavani è intervenuto ai microfoni del programma "1 Football Club", condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. Anellucci ha parlato

Si parla tanto della possibilità di approdare in una nuova squadra per Gennaro Gattuso . L'ex Napoli è finito nel mirino di un club in Arabia Saudita e intanto il Torino lo tiene sempre nella sua lista. Lo scrive Fabrizio Romano . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio

... sarà inaugurata martedì 7 maggio da Gherardo Colombo , ex ...sul passaggio dalla 'prima' alla 'seconda' repubblica sarà incentrato l'...da Nicola Graziano (magistrato presso il Tribunale di Napoli) e il