Bastonate per rapinare un coetaneo - quindi la fuga in bici Denunciato in provincia di Latina

Cerro Maggiore (Milano) – Aveva quasi un etto di hashish nascosto nel suo ristorante ma non solo: nell’esercizio sono stati trovati anche sette lavoratori in nero e rilevate numerose violazioni alle norme di sicurezza. All’origine dell’episodio venuto alla luce ieri c’è un servizio coordinato ... Continua a leggere>>

CICLISTI Da Andria a Celle di San Vito in bicicletta per la ricerca e il diritto alle cure - La corsa è partita il 25 aprile scorso da Santa Maria di Leuca e arriverà a Vigonovo (provincia di Venezia) il prossimo 11 maggio passando per Roma (Città del Vaticano) per un totale di 1.900 ... Continua a leggere>>

Giorgetti, 'su Crt deciderò quando vedrò le carte' - "Cosa penso Io penso solo quando conosco le carte che non sono ancora arrivate, anzi ci hanno chiesto una piccola proroga per consegnarle. Deciderò quando saprò". Il ministro dell'Economia e della Fi ... Continua a leggere>>

Minacciata con un bastone da un uomo si barrica nel Caf - I fatti sono accaduti poco prima delle 19:00 di ieri - giovedì 2 maggio - quando il cittadino straniero ... i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno raccolto la denuncia e arrestato ... Continua a leggere>>