Basket 3×3 - azzurre in raduno a Roma per il Preolimpico di Debrecen | D’Alie e Consolini presenti

(Di venerdì 3 maggio 2024) La nazionale azzurra femminile di3×3 insegue il secondo pass olimpico consecutivo dopo la partecipazione di Tokyo 2020. A, dal 16 al 19 maggio, è in programma il torneo Pre Olimpico che riserverà alle italiane avversarie di primissimo livello. Il girone è composto oltre che dalleanche dalle padrone di casa dell’Ungheria, dai Paesi Bassi e da Israele. Dal 19 maggio inizierà la fase a eliminazione diretta ed entrerà nel vivo il percorso per strappare uno degli ultimi pass olimpici. Coach Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 8 convocate che si raduneranno adall’8 al 13 maggio per prepararsi al torneo ungherese. Raee Chiarasono le reduci dell’esperienza a cinque cerchi in Giappone mentre Sara Madera fu protagonista della ...