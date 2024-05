Basilico - il segreto per averlo bello fresco e rigoglioso per tutto l’anno!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè una pianta aromatica che non può mai mancare in cucina. Si tratta di una pianta facile da coltivare in casa che può durare anche. Scopri come curare la pianta di. Ecco alcuni consigli per farla durare a lungo. Proprietà e virtù delIlè una pianta molto versatile e offre al nostro organismo numerosi benefici. Il suo sapore e il suo profumo ci aiutano ad esaltare il gusto di tantissime ricette. Tra le sue proprietà c’è sicuramente un ottimo principio antinfiammatorio, inoltre, ilè ricco di potassio, aiuta il processo di digestione ed è perfetto per contrastare ansia e stress. Prendersi cura della pianta diè davvero semplicissimo. Il ...

