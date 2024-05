Baseball serie A San Marino - al via il ‘trittico’ con Grosseto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo trittico stagionale per il San, che da stasera ospita il Bbc Spirulina Becagli, una delle due grossetane inserite nel girone A. Si gioca alle 20, con gara 2 e gara3 in programma domani alle 15 e alle 20. La squadra maremmana è guidata da un ex come Junior Oberto e in campo ha nell’esterno centro olandese, Rushenten Tomsjansen, l’uomo più pericoloso. Per lui 4/10 in battuta nella tripla sconfitta con Parma del weekend d’avvio. Occhio però anche a Garcia (3/8), Piccini (3/8) e Barcelan (3/10). In casa sammarinese è in dubbio il catcher titolare, Luis Alvarez, ancora alle prese con i postumi di una botta al dito rimediata a Macerata. I partenti sono confermati, con Quevedo, Pomponi e De Leon a salire sulla collinetta contro Gonzalez, Soto e Carbo.