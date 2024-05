Baseball - ore 20 al ’Cavalli’ | via al trittico contro i ducali UnipolSai all’esame di Parma Il primo a lanciare sarà Leon

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ già tempo di esami per i campioni d’Italia dell’. I ragazzi di Daniele Frignani sono attesi dal, ovvero una squadra che si è rinforzata ulteriormente - dalla Fortitudo, per esempio, ha preso il lanciatore Claudio Scotti, dopo aver chiuso la stessa operazione in passato con Matteo Bocchi - e che non fa mistero di puntare alla conquista del tricolore. Già un anno fa,aveva allestito uno squadrone, poi, però, le correzioni in corsa della Fortitudo avevano fatto prendere allo scudetto una strada diversa. Si comincia oggi alle 20, a, e ila salire sul monte di lancioJefrem. Domani si replica alle 15 (con Pippo Crepaldi) e alle 20 (con Eduar Lopez). Esame severo per la Fortitudo ...