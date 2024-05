Barilla - 30 anni di azienda per stabilimento di Novar - il biscottificio dei Ringo e dei Pavesini

Novara , 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Trenta anni con i marchi del Gruppo Barilla per uno dei poli d'eccellenza del settore bakery e casa di alcuni dei prodotti da forno più amati dagli italiani, dagli Abbracci Mulino Bianco ai Ringo Pavesi. Diventato parte del Gruppo Barilla nel 1994, lo storico ... Continua a leggere>>

Novara , 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Trenta anni con i marchi del Gruppo Barilla per uno dei poli d'eccellenza del settore bakery e casa di alcuni dei prodotti da forno più amati dagli italiani, dagli Abbracci Mulino Bianco ai Ringo Pavesi. Diventato parte del Gruppo Barilla nel 1994, lo storico ... Continua a leggere>>

Tra le prime realtà a studiare in maniera approfondita la complessità dei sistemi agro-alimentari in modo multidisciplinare, sin dalla sua nascita Fondazione Barilla lavora per diffondere consapevolezza sulla relazione fondamentale che lega ciò che mangiamo al futuro del nostro pianeta e alla ... Continua a leggere>>