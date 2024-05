Balneari - Ue | discutiamo con Itali - preferiamo accordi a deferimenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (askanews) – La Commissione europea “prende atto” della sentenza del Consiglio di Stato sul contenzioso in corso con l’a sulle concessioni, e, spiegando che le discussioni con Roma restano aperte, ricorda che la decisione di avviare questa procedura di infrazione è stata presa “perché gli Stati hanno un obbligo di assicurare che le autorizzazioni su risorse naturali su cui vi sia scarsità nella disponibilità, e limitatezza nel numero, siano concesse per durate limitate e mediante procedure pubbliche aperte, aggiudicate sulla base di criteri obiettivi”. Lo ha riferito una portavoce della Commissione europea, Johanna Bernsel, rispondendo ad una domanda sul tema durante il briefing di metà giornata con la stampa. “Non posso andare sui dettagli delle discussioni in corso, ma riguarda la salvaguardia di questi principi”. E ...