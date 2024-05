Baby Reindeer - la vera stalker tormentò una famiglia per ann - come succede anche nella serie!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 3 maggio 2024) In una delle scene di, il protagonista fa delle ricerche su internet e scopre che Martha Scott, la donna che ha conosciuto nel pub in cui lavora, in passato è stata condannata per stalking nei confronti di un importante avvocato e della sua. Ebbene,questo dettaglio dellaNetflix è assolutamente vero, perché Laura Wray, il vero avvocato di cui si parla, è uscita allo scoperto e ha raccontato la sua terrificante esperienza con lache in seguito avrebbe tormentato l’attore Richard Gadd. Jessica Gunning in– fonte NetlixPer chiarezza, va fatta una piccola distinzione:, anni prima di tormentare il giovane protagonista, Martha aveva ...