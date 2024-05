Baby Gang in carcere e di nuovo a processo per il video di Lecco City | C’è accanimento nei miei confronti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024), nome d’arte di Zaccaria Mouhib il giovanissimo rapper, già condannato in primo grado per presunta rapina e sparatoria in corso Como a Milano, da pochi giorni finito nuovamente inper aver evaso i domiciliari, è aper episodi risalenti al 25 luglio e tra 26 e 27 agosto 2021, quando in piazza Cappuccini aregistrò con una decina di amici ilclip “”. La Polizia di Stato, intervenuta su richiesta dei residenti, lo denunciò per minaccia a pubblico ufficiale, per aver fatto esplodere colpi da un’arma giocattolo e aver violato la quiete pubblica del rione Santo Stefano di. Il rapper è comparso in tribunale ae al giudice monocratico ...