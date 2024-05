Aviaria - verso una nuova pandemia | ecco come può avvenire il contagio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Allarme dei virologi sull', che potrebbe essere la prossima. "È fortemente possibile", secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia. Al momento, ha spiegato l'esperto all'Adnkronos Salute, l'epidemia sta crescendo tra i bovini da latte negli Usa a causa di un ceppo altamente patogeno di virus H5N1 ritrovato in frammenti anche nel latte pastorizzato in commercio Oltreoceano. "La preoccupazione è grande - ha spiegato Caruso -. Il passaggio dell'nei mammiferi e la circolazione in questi animali è un passo avantil'uomo". L'esperto ha invitato tutti a non mettere "la testa sotto la sabbia. Bisogna invece essere realisti e prepararsi". Rispetto a tutti gli altri, ha proseguito Caruso, "il virus aviario è l'unico che preoccupa realmente perché è un virus influenzale ...