Attivisti di Ultima Generazione perquisiti a Padova - Pd e Avs protestano | Anche minor - Piantedosi riferisca

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sequestrati cellulari e pc di cinquedida parte della Polizia di. È stato lo stesso gruppo ambientalista a informare delle perquisizioni della Digos. Secondo glil’intervento degli agenti è dovuto al fallito blitz degli, armati con gessetti, a Palazzo Zabarella di, dov’era in corso una mostra. “Sono in corso perquisizioni anelle case di alcunidi” ha spiegato all’Adnkronos uno dei componenti del collettivo ambientalista. Una di loro, spiega il collettivo, sarebbe stata portata in questura. “Alla porta hanno iniziato a bussare intimando ‘o aprite o la buttiamo giù’: hanno perquisito ...

