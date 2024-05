ATP Madrid | Fritz e Rublev per tornare in alto Auger-Aliassime e Lehecka - caccia alla prima finale 1000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non sarà sicuramente lache ci si sarebbe aspettatiCaja Magica di. Il primo maggio è stato effettivamente nefasto per chi si aspettava Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivare fino in fondo, con il ritiro dell’azzurro e la sconfitta dello spagnolo. Avremo un nuovo vincitore nella capitale spagnola, con due partite estremamente interessanti. Il rilancio definitivo per uno fra Taylored Andrey, che si giocano il ritorno in una. Per il russo significherebbe mettersi alle spalle un periodo nero, da una sola vittoria in quasi due mesi evidenziando, al netto dei soliti scatti d’ira, mentre per lo statunitense l’ultimo atto di unmanca dal successo di Indian Wells nel 2022: un colpo in un grande torneo gli ...