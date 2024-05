ATP Madrid - Andrey Rublev si sbarazza di Fritz in due set ed è il primo finalista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tanta cara fu la lieta terra.torna a giocarsi la finale di un 1000 e lo fa alla Caja Magica di, riuscendo ad avere la meglio di Taylorcon il punteggio di 6-4 6-3 in una partita che ha gestito al meglio, con sagacia e soprattutto calma, in settanta minuti. Uno squillo interessante dopo dei mesi difficilissimi che gli permettono di disputare la seconda finale stagionale, la quinta in carriera di questo calibro, e partirà favorito con il vincitore dell’altra semifinale, Felix Auger-Aliassime o Jiri Lehecka. Eppure ilgioco non faceva presagire nulla di buono per il russo, che sembra avere troppa frenesia di chiudere gli scambi andando dunque sul territorio dello statunitense. Si va subito ai vantaggi e arrivano tanti, troppi errori, ben sei i forzati che lo portano ...

Tennis: Roma in ansia per Sinner, e Alcaraz non ci sarà - L'ansia per Jannik Sinner, la rinuncia di Carlos Alcaraz, i forti dubbi su Daniil Medvedev e i punti interrogativi per Novak Djokovic e Rafa Nadal. Non è spensierato l'avvicinamento dei big del tennis ... Continua a leggere>>

