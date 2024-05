Atletica - staffettisti a Nassau per le World Relays La Torre | Con Jacobs subito clima straordinario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo il lungo lavoro di preparazione, gli sprinter delle staffette azzurre sono pronti a vivere il primo dei loro tre appuntamenti clou. Aspettando lo spettacolo degli Europei di Roma e ovviamente delle Olimpiadi di Parigi, i riflettori si accendono sulledi(Bahamas), il trofeo iridato che assegnerà ben quattordici dei sedici pass olimpici in palio in ciascuna delle cinque specialità che prevedono l’utilizzo del testimone. Occhi puntati su Marcell, reduce dal cambio di direzione deciso in autunno (separazione da coach Paolo Camossi, e trasferimento a Jacksonville, Florida, per farsi seguire dallo statunitense Rana Reider). Per il Direttore Tecnico delle squadre azzurre, Antonio La“il ritorno di Marcell in Nazionale è stato uno dei momenti più belli del periodo di ...