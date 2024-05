Aston Martin - nuovo motore V12 da 835 CV

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha annunciato ilgioiello per gli amanti delle supercar: unV12 da 835 CV! Praticamente un mostro di potenza che porta avanti una tradizione lunga 25 anni di motori V12 di punta. Non solo è potentissimo, con un’incredibile coppia di 1000Nm, ma hanno anche rifatto il design da zero, ottimizzando ogni dettaglio per spingere al massimo sia le prestazioni che l’efficienza. Partendo dalattuale biturbo di 5.2 litri, i tecnicihanno completamente rivoluzionato il design, rinforzando il blocco cilindri, rielaborando le testate e i cilindri, e integrando camme più performanti. Hanno anche riprogettato il sistema di iniezione e le turbine, oltre a riposizionare le candele e gli iniettori di carburante per ottimizzare la ...