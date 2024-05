Assemblea Pubblica di Federalimentare L’industria alimentare italiana | opportunità e sfide nell’Europa del futuro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Martedì 7 maggio 2024, a partire dalle ore 14,00, presso la Sala Barilla di Fiere di Parma, in occasione di Cibus 2024 si terrà l’, nel corso della quale verrà presentata la Ricerca Fed

VIDEO | Cibo e design protagonisti della Giornata del Made in Italy - L'evento sul Made in Italy organizzato dal Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N) con la collaborazione di federalimentare

federalimentare: «Il food design è tra gli alfieri del made in Italy nel mondo» - Il presidente Mascarino: sì all'educazione alimentare nelle scuole e al liceo Made in Italy, per formare gli imprenditori di domani del settore agrifood

PARMA | Cibus 2024 batte tutti i record: il cibo Made in Italy si presenta al mondo dal 7 al 10 maggio - (TurismoItaliaNews) Cibus 2024 si conferma manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, frutto della consolidata collaborazione tra Fiere di Parma e federalimentare.