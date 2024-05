Assemblea dei sindaci sul presidio ospedaliero di Sant’Agata | incontro Mastella-Morgante

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Benevento Clementeha indetto per il giorno otto maggio, alle ore 16:00 presso l’Aula consiliare di Palazzo Mosti, l’dei. All’ordine del giorno il seguente argomento: “Prosieguo discussione e conseguenti decisioni in merito alla problematica inerente ilSant’Alfonso Maria de’ Liguori inde’ Goti”. Prima dell’Assise, martedì 7 maggio, il Sindacoincontrerà, con una ristretta delegazione istituzionale di, la direttrice del San Pio Maria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

