Assegno Unico senza ISEE | le soglie - importi e simulazioni 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’Universale (AUU) è stato introdotto dal 1° marzo 2022 dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con lo scopo di riordinare e semplificare le misure a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.Previa domanda all’Inps, la prestazione spetta in 12 quote mensili, da marzo a febbraio dell’anno successivo, calcolate secondo un importo – base, parametrato all’del nucleo familiare, cui si sommano una serie di maggiorazioni, queste ultime legate al numero e alle caratteristiche dei componenti il nucleo stesso.Dal momento che l’AUU si propone quale misura generalizzata di sostegno economico a beneficio di quanti esercitano la responsabilità genitoriale, è lecito chiedersi se la prestazione stessa opera anche in asdie, in caso positivo, a quanto ...