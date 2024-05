Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a importanti misure per il potenziamento del sistema scolastico. Approvata la proroga degli incarichi dei col laboratori scolastici assunti a tempo determinato e l'accelerazione dei progetti finanziati dal PNRR e dal programma "Scuola e ... Continua a leggere>>

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firma to il decreto per un nuovo Piano per gli Asili nido del valore di 734,9 milioni di euro . Il Piano, in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti degli Asili nido al fine di migliorare l’offerta educativa sin ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo Piano per gli Asili nido del valore di 734,9 milioni di euro . Il Piano , in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti degli Asili nido al fine di ... Continua a leggere>>

asili nido, Valditara firma il decreto: al via piano da 734,9 milioni di euro - Al via il nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Il ministro Giuseppe Valditara ha firmato il decreto per mettere in atto il programma – in linea con gli obiettivi del ... Continua a leggere>>

Bonus asilo nido: le prime domande accolte e in pagamento - Bonus asilo nido: prime domande accolte e pagamento effettuato. INPS operativa per gestione richieste. Sostegno famiglie in conciliazione lavoro e famiglia. Continua a leggere>>

Minori. asili nido, parte il nuovo Piano da quasi 735 milioni di euro - Il Piano punta a incrementare i posti degli asili nido al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia. Valditara: “Il nostro obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per i più ... Continua a leggere>>