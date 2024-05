Asfalti - stanziamento record Verranno investiti 2,5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Duee mezzo di euro per le asfaltature delle strade di Sondrio e frazioni. Un bilancio in salute e unoper interventi di manutenzione diffusa su strade e marciapiedi: 1,5di euro dall’avanzo di amministrazione che saliranno a 2,5 entro la fine dell’anno, una cifra enorme che permetterà ai sondriesi di godere di strade senza buche e avvallamenti. "Asfaltature e ripristini sono una priorità - evidenzia il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini - e grazie a queste risorse potremo intervenire in maniera massiccia su tutto il territorio comunale, dando seguito a quanto già avviato nell’ultimo anno. Mai in passato erano state investite cifre tanto cospicue ma i problemi da risolvere sono tanti, causati dal degrado e soprattutto conseguenza dei numerosi cantieri privati aperti negli ...