Ascolti tv - ‘Roma – Bayer Leverkusen’ contro ‘Terra Amara’ | Chi ha vinto?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anche ieri sera è tornata la consueta sfida tra i programmi televisivi. Una serata all’insegna di trasmissioni tv nella quale a confrontarsi nel solito faccia a faccia sono state soprattutto Rai 1 e Canale 5. Dopo la giornata di festa i palinsesti hanno ripreso la normale programmazione, seppure ieri in prime time le due emittenti televisive si sono date filo da torcere, con Rai 1 che ha presentato un appuntamento atteso: il calcio di Europa League che ha visto scendere in campo Roma –Leverkusen,una serie tv tra le più amate dal pubblico italiano, la fiction turcaproposta da Canale 5. Daniele De Rossi (foto As Roma Forever) stasera su Rai 1 Roma –Leverkusen – ilcorrieredellacitta.com Un’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di ...