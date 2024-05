(Di venerdì 3 maggio 2024)Un Piceno sold out che si affianca all?invito a tutti gli ascolani per la massima collaborazione ? con pazienza e disponibilità a rinunciare, per un giorno, all?auto...

I Bersaglieri “invadono” ascoli, trombe e canti in piazza del Popolo: guarda il video. Sfilata, partenza alle 8.45 - Si consiglia, a tutti coloro che vorranno assistere al corteo, domenica 5 maggio, di muoversi con anticipo per raggiungere il centro storico, in considerazione del previsto afflusso di un gran numero ... Continua a leggere>>

Via all’invasione pacifica . Ma l’attesa è per domenica - ascoli saluta i bersaglieri di tutta Italia, pronti ad invadere la città delle cento torri. C’erano anche i bambini delle scuole ieri mattina in piazza Roma ad assistere alla cerimonia dell’alza bandi ... Continua a leggere>>

ascoli, invasione dei bersaglieri. Fioravanti: «In centro è meglio andare a piedi». Attesa domenica la presenza della premier Meloni - ascoli Un Piceno sold out che si affianca all’invito a tutti gli ascolani per la massima collaborazione – con pazienza e disponibilità a rinunciare, per un giorno, all’auto – al fine di dimostrare che ... Continua a leggere>>