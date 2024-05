Architetti irpini in visita al Parco Archeologico di Ercolano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ordine deglidella provincia di Avellino ha organizzato per il 10 maggio 2024, per gli iscritti, unaaldiper approfondire le tecniche e le modalità che hanno caratterizzato i recenti restauri. I partecipanti saranno accolti dal direttore delFrancesco Sirano e dal presidente degliErminio Petecca. Interverranno alla giornata di studio Angela Di Lillo, funzionario del. Lasarà guidata dall’architetto Maria Anna Martignetti e dall’archeologo Mariano Prodomo mostrando: il padiglione della barca, la terrazza Marco Nonio Balbo, la casa dei cervi, la ...

