Apple - calano le vendite di iPhone e iPad ma salgono i servizi online

(Adnkronos) – Apple ha annuncia to un evento per l'annuncio di Nuovi prodotti previsto per il 7 maggio alle 17 ora italiana, esclusivamente online. L'immagine dell'invito, che include l' Apple Pencil, suggerisce che gli iPad saranno al centro di questo evento virtuale. Le indiscrezioni indicano che ... Continua a leggere>>

La Commissione europea ha designato Apple come gatekeeper anche per iPadOS , accusando l'azienda di monopolio illegale su smartphone e tablet Continua a leggere>>

Apple svela la data di lancio dei nuovi iPad Pro, in arrivo il 7 maggio. Un rumor suggerisce l’utilizzo del chip M4 Finalmente ci siamo! Apple ha fissato la data per il suo prossimo evento dedicato ai tablet: il 7 maggio. In attesa di scoprire tutte le novità, un rumor proveniente da Mark ... Continua a leggere>>

Il CEO di apple crede nel potere delle IA: "sarà trasformativo", ma fin'ora è indietro - Il CEO di apple, Tim Cook, ha parlato dell'impatto che avrà l'intelligenza artificiale sul futuro dei propri prodotti. Continua a leggere>>

Google, ecco quanto paga per rimanere il motore di ricerca predefinito sui device apple - Secondo i documenti presentati in tribunale, Google ha versato ad apple la somma record di 20 miliardi di dollari ... dispositivi estremamente popolari in tutto il mondo, come iPhone, ipad e Mac. Continua a leggere>>

apple apre il sideloading delle app anche su ipad, ma con alcune limitazioni - Il tanto atteso sideloading delle app su ipad è ora una realtà: dopo mesi di speculazioni, apple ha annunciato ufficialmente che gli utenti dell'Unione Europea potranno finalmente installare ... Continua a leggere>>