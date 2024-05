Aosta - scialpinista morto sul monte Paramont Era da sol - l' allarme dato dalla famiglia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 3 maggio 2024) Unovaldostano èsul, nella zona di La Salle in Valle d’. L’uomo, che pare sciasse da solo, è probabilmente caduto. L’per il mancato rientro – doveva rincasare in tarda mattinata – è statodai familiari. Nel primo pomeriggio sono partite le ricerche e, a seguire, sulla vetta è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza.