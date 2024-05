Antonella Ferrari a Castel San Giorgio per presentare ‘Comunque mamma’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sarà una gioia ma anche un onore ospitare aSan, una donna che è diventata un esempio per tutti” – dichiara il sindaco Paola Lanzara. Affetta da Sclerosi multipla,malattia di cui non ha mai fatto mistero, e sfidando giorno dopo giorno le difficoltà legate a questa patologia,è diventata attrice di successo, ha scritto un primo libro, “Più forte del Destino”, in cui racconta la sua storia e che le ha permesso di entrare in contatto con tante persone che avevano bisogno di leggere le sue parole ed ha continuato ad utilizzare il suo lavoro per aiutare tantissime persone affette dalla medesima malattia.ha usato ed usa la scrittura come terapia e tutto il suo ...