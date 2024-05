Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Platano ha davvero abbandonato il trono?

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Come di consueto, anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata dicondotta da Maria De Filippi. In studio saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà nel corso della trasmissione. Ma ora, è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le novità riguardanti le nuove registrazioni, grazie alledel giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Tina Cipollari(ilcorrieredellacitta.com)Ida non era presente in studio In questa nuova registrazione del programma, la tronista Idanon era presente in studio. Questa volta non si è parlato neanche del ...