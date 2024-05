Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 3 Maggio

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. Domani venerdì 3 maggio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che Cruz chiede spiegazioni ... Continua a leggere>>