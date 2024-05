Anticipazioni Endless Love - Puntate Turche | Zeynep È L’Assassina Di Ozan!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 3 maggio 2024)si è tolto la vita, o almeno così credono tutti. In realtà, è stataad assassinarlo per farlo tacere sulla sua relazione segreta con Emir!prosegue e, nel corso delle, si scoprirà con un colpo di scena inaspettato che è propriodi. Quest’ultima, infatti, continuerà a ricordare ossessivamente i momenti dell’omicidio e proprio grazie ai suoi ricordi si scoprirà che è stata lei a porre fine alla vita del gemello di Nihan. Ma ecco che cosa sta per succedere., ...