Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 3 Maggio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 3 maggio 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Salih è distrutto perché Zeynep non vuole più saperne di lui. Parlando con Onder del suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non abbia il sospetto che sia stato un brutto tiro di Emir. Per proteggere sua figliadalle ire del marito, Onder intima a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da ...