Anm - serve confronto con Nordio su riforma prima sia legge

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Vorremmo uncon il ministro della Giustizia per un contributo tecnico allaannunciata, almenoche diventi. Scelga lui seo dopo il Cdm". Così il presidente dell'associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, durante la presentazione del congresso dell'Anm che si terrà dal 10 maggio a Palermo. "Dare la presidenza ai capi di Corte della Cassazione - ha ricordato Santalucia - non è una cosa buona, significa un abbassamento del tono costituzionale del Csm. La presidenza della Repubblica ha garantito la crescita a un organo importantissimo ed è la garanzia migliore. Ricordo una delle battaglie corporative della magistratura post fascista per avere la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Quest'idea di magistratura alta e di magistratura bassa ...