Ankara sospende le relazioni commerciali con Israele a causa della guerra a Gaza - Il 2 maggio la Turchia ha sospeso le relazioni commerciali con Israele a causa della guerra nella Striscia di Gaza, aggravando le tensioni tra i due paesi. Leggi ... Continua a leggere>>

Lazio e Sassonia sempre più vicine, firmato accordo per rafforzare la cooperazione tra Comuni - Si è svolto nella Sala Tevere della Regione Lazio l’incontro tra Anci Lazio (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’Associazione delle Città e dei Comuni della Sassonia (Sachsischer Stadte-und ... Continua a leggere>>

Oroscopo dell'anno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Galaxar - Oroscopo dell'anno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo il divino Galaxar. Ariete Amore : Crescita e Comunicazione Per l'Ariete, il 2024 è un anno che ... Continua a leggere>>