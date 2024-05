Angelina Mango tra le favorite per l’Eurovision Song Contest 2024?

Angelina Mango è in piene prove, la coppia ormai rodata Gabriele Corsi-Mara Maionchi è pronta a volare in Svezia e a Malmo l’attesa sale. Dal 7 all’11 maggio, infatti, torna l’Eurovision Song Contest, la manifestazione non sportiva più vista al mondo. In gara 37 nazioni, con 27 cantanti solisti (18 ... Continua a leggere>>