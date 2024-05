Angelina Mango all’Eurovision - video rubati finiscono online e la Rai chiede chiarimenti | Verifiche in corso

prima prova ufficiale sul palco dell'Eurovision Song Contest 2024 per Angelina Mango: Etro accompagna la cantante in questa avventura con un look mozzafiato.Continua a leggere Continua a leggere>>

L'Eurovision Song Contest 2024 prenderà il via il prossimo 7 e il 9 maggio con le semifinali e si concluderà sabato 11 maggio con la finale in diretta su Rai1. A rappresentare il nostro Paese sarà, come già sappiamo, Angelina Mango con La Noia, singolo uscito anche in lingua spagnola con Alvaro De ...