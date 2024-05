Angela Cánovas mostra come si sente una donna aggredita nello spazio pubblico | un fatto politico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ma cosa vuoi che sia .. è solo una battuta”, “Noi uomini non possiamo più nemmeno provarci”, “Non si può più dire una parola ad una”, “Poveri uomini, non possono più fare un complimento senza ricevere una denuncia” ,”Se alla mia età ricevo attenzioni non posso che essere contenta”. Quando unasubisce violenza non ride e non prova gratitudine tantomeno sigratificata. Quando unavieneanche solo verbalmente, ne esce umiliata, spaventata, arrabbiata. Il video pubblicato dall’influencer spagnola,, è drammatico esi senta unadopo aver subìto auna aggressione sessuale. Sono situazioni che migliaia di donne vivono ogni giorno, sui mezzi pubblici, sulle ...