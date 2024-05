Anche con i nuovi aiuti - nessuno crede che Kiev possa vincere

Il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austim, ha annunciato l'invio di altri 6 miliardi in armi all'Ucraina. Continua a leggere>>

Gli Usa stanno dando gli ultimi ritocchi ad un pacchetto di aiuti a Kiev da 6 miliardi , uno dei piu' grandi finora, con Patriot, munizione per artiglieria, droni, armi anti droni, missili aria-aria per i caccia. Lo riferisce Politico citando due dirigenti americani. Il pacchetto potrebbe essere ... Continua a leggere>>

Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l`Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano di aiuti approvato, per complessivi 95 miliardi di dollari, comprende anche fondi per ... Continua a leggere>>