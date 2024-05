Amici 23 - il nuovo singolo di Lil Jolie porta la firma di Madame!

È uscita Sexy Magica , la canzone di Sarah di Amici 23 che porta la firma di un ex allievo del talent show: Lele Esposito! Lo sapevi? L'articolo Sexy Magica , il nuovo singolo di Sarah , è stato scritto da Lele , ex allievo di Amici (ed ex di Elodie) proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Amici 23, Sarah Toscano al centro della scena. Sarah Toscano non era probabilmente tra le migliori fino a qualche tempo fa. Ma la giovane cantante si è impegnata a fondo e oggi la sua stella brilla più degli altri. Il pubblico dimostra di apprezzare: “Classico esempio di come ad Amici si possa ... Continua a leggere>>

Due puntante ancora prima della finalissima di Amici 23, ma il pubblico ha già decretato il suo vincitore. L’incoronazione, come sempre accade in questi casi, è avvenuta via social. E chi pensa che il risultato è sempre diverso da quello che urla la pizza dovrà ricredersi, perché esistono altre ... Continua a leggere>>

La quarta edizione degli amici del libro prosegue con Carmen Pellegrino a Palazzo Bonocore - Il libro è presentato da Gad Lerner nell’ambito dei titoli proposti dagli amici della domenica al Premio Strega 2024. Il suo romanzo è una discesa vertiginosa nella memoria dei luoghi e delle persone ... Continua a leggere>>

Capo Plaza presenta a RTL 102.5 il nuovo album: “Tra vittorie e sconfitte, le ferite rimangono per sempre” - La mia famiglia e i miei amici erano a Salerno e io iniziato la mia vita a Milano ... Ho un po’ di ansia perché è un posto importante e stiamo preparando uno show completamente nuovo. Prima però ho in ... Continua a leggere>>

Instagram lancia quattro nuovi adesivi per le Storie - (ANSA) - ROMA, 03 MAG - Instagram lancia quattro nuovi adesivi per le Storie. "Sono pensati per ispirare la creatività e per scoprire modi sempre più divertenti di connettersi con gli amici", afferma ... Continua a leggere>>