Amadeus si porta il programma di punta di Rai 1 sul Nove? Hanno dimenticato di rinnovare il contratto

Affari Tuoi, tutto pronto per l’addio di Amadeus: spunta la data dell’ultima puntata del programma di successo Ovviamente non è affatto una novità che Amadeus lascerà la Rai al termine del suo contratto (ricordiamo in scadenza l’ultimo giorno di agosto). Per il ravennate inizierà una nuova e ... Continua a leggere>>