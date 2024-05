Alluvioni in Brasile - il bilancio delle vittime sale a 29 morti

Maltempo nel sud del brasile, almeno 29 le vittime - Il crollo parziale in brasile ieri pomeriggio della diga "14 de Julho", situata fra le localita' di Cotipora e Bento Goncalves, nello Stato di Rio Grande do Sul, a causa delle forti piogge, ha ... Continua a leggere>>

El Niño, cos'è il fenomeno meteo che causa gli eventi estremi in tutto il mondo: oltre 30 morti e 60 dispersi in brasile, in Kenya 200 vittime - Il maltempo in Kenya, che ha già causato quasi 200 morti nel paese, per le alluvioni e le inondazioni, ha lasciato la nazione nel buio per buona parte della serata e della notte, per un blackout che è ... Continua a leggere>>

Dieci anni fa prima alluvione a Senigallia, 'paura quando piove' - (ANSA) - SENIGALLIA, 03 MAG - Dieci anni dopo l'alluvione di Senigallia (Ancona), che il 3 maggio 2014 fa allagò varie zone della città e la bassa valle del fiume Misa, causando tre morti e centinaia ... Continua a leggere>>