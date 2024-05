All’Olimpico punti Champions in palio tra Roma e Juventus | avanti il '2'

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si gioca per ladomenica all`Olimpico alle 20:45. Intrepesanti per centrare l`obiettivo continentale con quattro gare...

Champions League – A sgomitare per il prestigioso posto in classifica ci sono Bologna, Roma, Atalanta e Lazio. Ma qual è la Media punti quinto posto degli ultimi dieci anni Grazie al passaggio di Roma e Atalanta in Europa League e della Fiorentina in Conference, quest’anno anche la quinta ... Continua a leggere>>

Dopo oltre vent’anni il Bologna torna in Europa. Thiago Motta, la società, i dirigenti e i giocatori hanno compiuto una vera e propria impresa sportiva. Ma non vogliono fermarsi qua e vogliono suggellare il campionato con la qualificazione alla prossima Champions League. Come si sa ormai da ... Continua a leggere>>

La Juventus è vicina alla qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi di Massimiliano Allegri sono a pochi punti dall’accesso diretto alla competizione europea più importante, facilitati anche dal fatto che il prossimo anno – in via del tutto eccezionale e per la prima volta nella ... Continua a leggere>>

Serie A – Roma-Juventus, revival Anni 80 con vista champions. La Lazio, blitz a Monza a 1,85 su Sisal.it, continua la rincorsa europea - Il Monza si affida ad Andrea Colpani, peraltro nel mirino proprio dei biancocelesti per la prossima stagione. Il trequartista di Palladino punta a farsi un regalo per il suo compleanno, essendo nato l ... Continua a leggere>>

Cds – Buongiorno in cima agli obiettivi per la difesa del Napoli - La mossa punta a colmare il vuoto lasciato da Kim Min-jae, che dopo essere stato una pedina cruciale nella conquista dello scudetto, ha avuto un rendimento altalenante con il Bayern Monaco, come ... Continua a leggere>>

Monza-Lazio, le probabili formazioni: novità in attacco e in difesa - Dopo la convincente vittoria interna sul Verona, la rincorsa champions della Lazio riparte da Monza. All'U-Power Stadium Tudor si affiderà ai migliori a disposizione per aggiungere altri tre punti che ... Continua a leggere>>