Allenatore Milan - Zazzaroni | Dirigenza surreale indecisionismo e confusione

In occasione di Milan-Genoa ci sarà una protesta dei tifosi rossoneri. Il tutto è stato annunciato, per tempo, dagli ultras della Curva Sud con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram. Un vero e proprio sciopero del tifo rossonero che avrà luogo nella gara casalinga di domenica alle ... Continua a leggere>>

milan-Genoa, tifosi in protesta! Segnale forte sul nuovo allenatore: il comunicato - In occasione di milan-Genoa, sarà forte la protesta dei tifosi rossoneri contro la società: linea dura degli ultras sulla questione allenatore ... Continua a leggere>>

milan, rebus panchina: c’è la scelta ufficiale - Nel frattempo arriva la presa di posizione del mondo rossonero prima della sfida contro il Genoa Sono momenti delicati per il futuro del milan. In questi giorni il club è chiamato a prendere una ... Continua a leggere>>

Un ex giocatore del milan come nuovo allenatore: salgono le quotazioni - Van Bommel è l’obiettivo rossonero Ora l’olandese ex centrocampista del milan si ritrova in cima alla lista delle preferenze. Ibra è colui che spinge per l’arrivo dell’ex compagno. Il tema allenatore ... Continua a leggere>>