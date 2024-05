Alle radici di un best seller Vasari - la mostra apre l’evento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le varie edizioni de Le Vite, l’apposizione della prima pietra per la costruzione delle Logge, testi antichi, stampe e manoscritti, ma anche un ciclo di conferenze e letture: siufficialmente così oggi l’anno di celebrazioni dedicate a Giorgionei 450 anni dalla morte. I tesori bibliografici del catalogo della Biblioteca saranno infatti al centro di "Per gloria dell’arte et honor degli Artefici:scrittore e artista immortale", laa cura di Elisa Boffa che oggi (17,30) inaugura "Arezzo. La città di", un programma di dieci esposizioni tra opere monumentali, nuovistimenti tematici e un grande evento internazionale che ha l’obiettivo di portare alla luce nella sua città la vita e l’arte del celebre artista. Appuntamento alla ...