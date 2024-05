All’Atalanta va bene così

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 3 maggio 2024) All’89’ l’Atalanta ha avuto sul piede sinistro di Miranchuk, non un piede sinistro qualunque, l’occasione per vincere l’andata di una semifinale europea in trasferta, su un campo dove in questa stagione ha vinto solo il PSG. Il trequartista russo, con spazio e tempo per prendere la mira, da poco fuori area, ha chiuso troppo il tiro, con il pallone che è sibilato a pochi centimetri dal palo. Per Gasperini e i suoi sarebbe stato forse un premio troppo grande per quanto visto in campo, ma non sempre il calcio è meritocratico e, l’Europa ce lo insegna ogni anno, si va avanti anche e soprattutto sapendo approfittare di quello che viene concesso. In vista del ritorno a Bergamo il pareggio è comunque un buon risultato, anche perché, nonostante alla vigilia qualcuno potesse immaginare un confronto agevole per la squadra che aveva dominato il Liverpool, il Marsiglia è stato un avversario ...