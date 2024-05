All’asta Mack Grace Sm - il trottatore da record del Gp di Ferragosto

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del trotto facendo incetta di gran premi sugli ippodromi di tutta Italia, adessoSm andràper poche migliaia di eurodopo essere stato pignorato al suo proprietario. La triste vicenda del campione mostra l’altra faccia del trotto, quella alle prese con una crisi sempre più profonda. Alcuni appassionati però si stanno mobilitando per acquistare il cavallo, che oggi ha 18 anni, per garantirgli una tranquilla pensione.Sm è stato uno dei cavalli italiani più vincenti di questo secolo. Non a caso nella perizia il Ctu del tribunale civile di Roma che ha disposto l’esecuzione mobiliare lo ha definito "uno dei più qualitativi trottatori italiani del periodo post Varenne". Adesso, come detto, però sarà messo ...

