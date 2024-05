Allarme finasteride | Il farmaco usato da Trump per la caduta dei capelli causa disfunzione sessuale e disturbi psichiatrici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La, un comuneper il trattamento delladeinegli uomini, nota come alopecia androgenetica,anche dall’ex presidente Donald, sembra possa incidere sulla funzionee la salute mentale di chi ne fa uso. Ilè ora sotto esame da parte delle Agenzie di regolamentazione dei medicinali per valutare l’incidenza di questi possibili effetti collaterali, che possono avere un importante impatto sulla vita sociale e personale. Autorizzato per il trattamento dell’alopecia androgenetica, nel dosaggio da 1 mg, e per il trattamento dell’ingrossamento benigno della prostata, nel dosaggio da 5 mg, secondo l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari, MHRA, del Regno Unito, il ...