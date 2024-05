Alexanderplatz - il significato della canzone di Milva scritta da Franco Battiato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 3 maggio 2024) 03Ci sono delle canzoni in grado di segnare e, soprattutto, rimandare il riflesso di un determinato periodo storico utilizzando la poeticamusica de del fraseggio. Una di queste è, senza alcun dubbio,, conosciuta soprattutto nella versione interpretata danegli anni Ottanta ma che ha avuto una sorta di doppia vita. Il brano, infatti, viene inizialmente scritto in parte da Alfredo Cohen ed inciso da questo nel 1979. Il testo originale si riferiva a una giovanissima ragazza transgender, Valérie Taccarelli, che Cohen conosce a Bologna, dove è attivista di uno dei primi circoli di cultura omosessuale, divenuto successivamente il Cassero LGBT Center.e il successo di Alexander Platz – Fonte: Il GiornoAlcuni anni dopo, per essere più precisi ...