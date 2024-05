Alessia Marcuzzi e quel sogno infranto | Ho rinunciato per lui

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 3 maggio 2024)torna al centro della cronaca rosa per alcune dichiarazioni recentemente lasciate in un’intervista. Anche se alla conduttrice, infatti, è soddisfatta della sua carriera ha qualche rimpianto sul suo passato. Ecco la volta che haal suoper l’ex compagno. Nel corso della sua vita e carriera,non può che essere soddisfatta di ciò che è riuscita a costruire. Da qualche anno, infatti, la conduttrice ha concretizzato il chiacchierato passaggio in casa Rai e adesso prosegue la sua carriera a gonfie vele. Eppure, c’è unche non è mai riuscita a realizzare per via del suo ex compagno. Ecco cosa ha raccontato a riguardo....